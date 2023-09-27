FA висунула правому захисникові Челсі Рісу Джеймсу звинувачення у використанні образливих висловлювань на адресу арбітра.

Після матчу з Астон Віллою (0:1) у матчі 6-го туру АПЛ капітан Челсі Джеймс на підвищених тонах спілкувався з головним арбітром зустрічі Джарредом Джіллетом.

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"Захисник імовірно використовував неналежні та/або образливі слова та/або неналежно поводився по відношенню до офіційної особи матчу в підтрибунному приміщенні після гри", – йдеться в заяві FA.

У Джеймса є час до 29 вересня, щоб відповісти на звинувачення. 23-річний захисник збірної Англії не взяв участі в тій зустрічі через травму.

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