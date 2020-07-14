Капітан Зорі зізнався, як задав прочухана Лєднєву

Голкіпер луганської Зорі Микита Шевченко розповів, як проводив виховну бесіду з Богданом Лєднєвим.

"Напихав" разочок Лєднєву. Не приховую. Не пам'ятаю, з ким грали, він почав там від себе, під себе. Втратив, у відбір не йде. Багато уваги хлопцеві, вирішив: "Зараз себе покажу".

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Сказав тоді йому, що він сам нічого не досягне. Все, чого він досяг, тільки завдяки хлопцям. Ми йому допомагаємо, носимо рояль. Будь ласкавий на кілька клавіш натиснути", – сказав Шевченко у ефірі Профутболу.

Нагадаємо, Богдан Лєднєв виступає за Зорю на правах оренди, а його контракт належить Динамо. У нинішньому сезоні хавбек провів за луганську команду 32 матчі, в яких відзначився 13-ма голами та трьома асистами.

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