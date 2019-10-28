Капітан збірної Єгипту відмовився віддати капітанську пов'язку Салаху

Єгипетська федерація футболу різними методами намагається врегулювати конфлікт між форвардом Ліверпуля Мохамедом Салахом та збірною Єгипту.

Скандал навколо збірної Єгипту та Мохамеда Салаха продовжує набирати обертів. Нагадаємо, нещодавно нападник Ліверпуля видалив з опису своєї сторінки у Твіттері збірну Єгипту, залишивши лише приналежність до мерсисайдського клубу. Причиною цього стала неналежна підтримка Мохамеда від єгипетської федерації під час голосування за звання найкращого футболіста року за версією ФІФА.

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Аби налагодити стосунки з навідомішим футболістом країни керівництво федерації вирішило запропонувати Салаху капітанську пов'язку у збірній. Однак, проти такого розвитку подій виступив чинний капітан збірної Єгипту Ахмед Фатхі.

Його агент, Надер Шавкі, повідомив, що Фатхі був здивований цим проханням і відхилив його. Більше того, Надер в ефірі ON Sport запевнив, що якщо у його підопічного відберуть капітанську пов’язку, то Фатхі припинить свої виступи за збірну.

Нагадаємо, титул найкращого гравця року отримав нападник Барселони Ліонель Мессі, а Салах посів четверту сходинку у голосуванні.

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