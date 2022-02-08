"Ми зробили поштовх для українського футзалу. Євро проходить раз на чотири роки, тож потрібно було показати хорошу гру. Наша команда заслужила на цей результат, а, можливо, й на щось більше. Як капітан скажу, що атмосфера в команді панувала дуже хороша, бійцівські якості ми показали на сто відсотків. Дякую всім за підтримку. Після півфіналу вболівальники виконували Гімн України, аж мурашки бігали по шкірі.

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Щодо незабитого пенальті в півфіналі, то я як капітан несу відповідальність. Фортуна була не на моєму боці. Я хотів забити, але не вдалося. Я багато думав про цей пенальті, не міг спати. Можу лише попросити вибачення в уболівальників, адже мені тепер із цим жити. Було як багато підтримки, так і багато невдоволення. Але один тренер сказав мені, що треба пройти через це, аби стати сильнішим.

Поєдинок з Іспанією також був важливим і хорошим для того, щоб показати свої найкращі якості. Я сказав хлопцям, що в нас є 40 хвилин, щоб постаратися і здобути результат. Попри поразку, нам не було соромно за таку гру", – цитує Шотурму офіційний сайт УАФ.

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