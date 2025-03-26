Український захисник отримав пошкодження верхнього лівого внутрішнього м'яза, повідомляє турецьке видання Günebakış.

Степаненко в мінусі, капітан збірної подорожчав, лідер без змін – Transfermarkt оновив вартості українців у Туреччині

23-річний центрбек відчув біль в таборі молодіжної збірної України. Вже в Туреччині гравець пройшов тести, які показали серйозність ушкодження. Таким чином Батагов може пропустити щонайменше 3 наступні матчі турецької команди.

Нагадаємо, що капітан збірної України U-21 перейшов до складу Трабзонспора із луганської Зорі влітку 2024 року. За період перебування в турецькому клубі Батагов зіграв 16 матчів. За даними порталу Transfermarkt гравець оцінюється в 3,5 мільйони євро.

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