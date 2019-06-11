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Капітан збірної Люксембургу: Ми мали можливості зрівняти рахунок

10:01 464 Читать на русском
Капітан збірної Люксембургу: Ми мали можливості зрівняти рахунок
Лорен Янс / Tageblatt

Капітан збірної Люксембургу Лорен Янс прокоментував поразку у матчі кваліфікації Євро-2020 проти України.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Ми можемо пишатися своєю грою, але в даний час ми розчаровані. Обидва матчі проти України (1:2, 0:1) завершились для нас дуже погано.

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З самого початку суперник чинив великий тиск. Після пропущеного гола ми не опустили голову. У другій половині ми володіли м'ячем стільки ж, скільки і збірна України, і мали хороші можливості. Ми добре справлялись, хоча Україну неймовірно підтримували вболівальники.

Ми знали, що вони будуть тиснути на початку матчу. Ми добре впорались, адже діяли спокійно. Ми знали, що можемо зрівняти рахунок у будь-який момент. Особливо в останні хвилини гри, ми могли вирвати нічию, але, на жаль, нам це не вдалось", – поділився Янс в коментарі Tageblatt.

Нагадаємо, збірна України мінімально переграла Люксембург (1:0) в рамках кваліфікації Євро-2020 завдяки голу Яремчука на 6-й хвилині.

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Євро-2020 Україна - Люксембург Україна Україна Люксембург Люксембург Лорен Янс Лорен Янс
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