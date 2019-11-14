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УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Капітан збірної Естонії розповів про завершення кар’єри

15:04 137 Читать на русском
Капітан збірної Естонії розповів про завершення кар’єри
Герт Камс / Jalgpall.ee

Напередодні товариського матчу проти України на традиційній прес-конференції капітан збірної Естонії Герт Камс відповів на запитання журналістів.

 

"У першу чергу ми повинні думати про концентрацію і роботу на полі. І так повинно бути в обох листопадових матчах. Деякі люди робили пости у соцмережах (про завершення кар’єри Камса у збірній – прим.), але зараз ми повинні зосередитися на іграх, а не на мені.

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Від матчу з Україною очікую продовження тієї філософії, яку ми сповідували раніше. Мусимо зіграти краще, ніж в попередніх матчах, і сприйняти ту інформацію, яку нам дає тренер", – цитує Герта Камса Zbirna.com.

До слова, цей збір стане для 34-річного захисника останнім. Збірна Естонії виступає у групі С відбору Євро-2020. Команда спромоглась набрати лише одне очко в семи матчах і посідає останню сходинку. Після товариського матчу проти України команді Карела Волайда доведеться зіграти ще один виїздний поєдинок відбору проти Нідерландів.

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Теги
Естонія Естонія Україна Україна Збірна України Україна - Естонія Карел Волайд Карел Волайд
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