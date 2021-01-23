Півзахисник Байєра та збірної Австрії Юліан Баумгартлінгер не зміг дограти матч 18-го туру Бундесліги проти Вольфсбурга.

Австрієць травмував коліно на рівному місці вже через 5 хвилин після свого виходу на поле. Є підозра на розрив хрестоподібної зв'язки, через що хавбек може пропустити Євро-2020.

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"Мене трохи налякав Баумі. Але ми не повинні зараз спекулювати. Нам слід дочекатись МРТ", – наводить Derstandard слова тренера Байєра Петера Боша.

Зазначимо, що Австрія є одним із суперників збірної України на Євро-2020. Окрім австрійців, команді Шевченка протистоятимуть Нідерланди та Північна Македонія.

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