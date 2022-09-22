Капітан "б'янконері" не просто так опинився на лаві запасних у матчі проти Монци, інформує La Gazzetta dello Sport.

"Не був лідером і ніколи не буде": ультрас Ювентуса рознесли капітана команди за мотивами ганебної поразки від Монци

Головному тренеру Максу Аллегрі не сподобались заяви Бонуччі після поразки від Бенфіки в ЛЧ. Ветеран публічно насварив партнерів, а також натякнув на неправильність окремих тактичних рішень. Аллегрі вирішив поставити 35-річного захисника на місце, але виховний процес завершився ще однією невдачею Ювентуса – сенсаційна поразка від Монци.

Після матчу Бонуччі отримав на горіхи ще й від фанатів. Ультрас Юве зовсім не оцінили рішення капітана привести команду до трибун, щоб жалюгідно просити вибачення.

Ювентус у меншості сенсаційно поступився Монці, зазнавши першої поразки в чемпіонаті