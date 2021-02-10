Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд показав, що для нього не існує авторитетів.

Перлина "червоних дияволів" фінтом пошив у дурні капітана Вест Хема Марка Нобла, який старший на 14 років (19 проти 33-х).

Виліт Ярмоленка і компанії з Кубка Англії у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Вест Хем

Нобл щільно затиснув Грінвуда до бокової лінії, але форвард Манчестер Юнайтед знайшов вихід із ситуації. Мейсон різким рухом прокинув м'яч між ногами одноклубника Ярмоленка і помчав вздовж бровки.

Додамо, що головним героєм матчу став інший вихованець Манчестер Юнайтед. Скотт Мактомінай у першому екстра-таймі забив єдиний гол, який вивів команду Сульшера в 1/4 Кубка Англії.

Манчестер Юнайтед дотиснув Вест Хем в екстра-таймі Кубка Англії – Ярмоленко зіграв на нерідній позиції і зазнав травми