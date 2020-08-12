Капітан Вулверхемптона пишається своєю командою попри поразку від Севільї

"Ми залишили всі сили на полі. Ми спустошені, адже сподівалися здобути хороший результат.

Вулверхемптон – Севілья – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Це дивовижний турнір – просто неймовірний. Я пишаюся тим, як ми виступили в цьому році. Ми пробилися до вісімки найкращих, а це колосальне досягнення для команди, що грала у другому дивізіоні Англії всього пару років тому. Я пишаюся кожною людиною, що причетна до цього клубу.

Ми говорили, що хочемо досягти чогось особливого. Ми дуже розчаровані. Ми разом перемагаємо і програємо – сьогодні ми зазнали поразки в матчі з командою найвищого рівня. Мені здається, їм довелося потрудитися, адже ми віддали всі сили у цій грі. Я не знаю що ще сказати", – цитує емоційного капітана Вулверхемптона сайт УЄФА.

Нагадаємо, "вовки" вилетіли в 1/4 фіналу Ліги Європи від Севільї, поступившись з рахунком 0:1. Сезон 2019/20 Вулверхемптон завершив на 7-й сходинці АПЛ.

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