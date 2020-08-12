toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ПСЖ ДИНАМО

Капітан Вулверхемптона пишається своєю командою попри поразку від Севільї

14:34 - Читать на русском
Капітан Вулверхемптона пишається своєю командою попри поразку від Севільї
Конор Коуді / Фото з відкритих джерел

Лідер Вулверхемптона Конор Коуді оцінив гру своєї команди проти Севільї у Лізі Європи.

 
Лукас Окампос 88’
88’ Лукас Окампос

"Ми залишили всі сили на полі. Ми спустошені, адже сподівалися здобути хороший результат.

Вулверхемптон – Севілья – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Це дивовижний турнір – просто неймовірний. Я пишаюся тим, як ми виступили в цьому році. Ми пробилися до вісімки найкращих, а це колосальне досягнення для команди, що грала у другому дивізіоні Англії всього пару років тому. Я пишаюся кожною людиною, що причетна до цього клубу.

Ми говорили, що хочемо досягти чогось особливого. Ми дуже розчаровані. Ми разом перемагаємо і програємо – сьогодні ми зазнали поразки в матчі з командою найвищого рівня. Мені здається, їм довелося потрудитися, адже ми віддали всі сили у цій грі. Я не знаю що ще сказати", – цитує емоційного капітана Вулверхемптона сайт УЄФА.

Нагадаємо, "вовки" вилетіли в 1/4 фіналу Ліги Європи від Севільї, поступившись з рахунком 0:1. Сезон 2019/20 Вулверхемптон завершив на 7-й сходинці АПЛ.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи

blog_ava
Шахтар – Базель – 4:1 – відео голів і огляд матчу
00:30
37525
Теги
Вулверхемптон Вулверхемптон Ліга Європи Конор Конор Коуді Вулверхемптон - Севілья
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
18
хв
Аталанта
22:00
ПСЖ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?