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Капітан Ворскли пролив світло на своє майбутнє у команді

08:26 456 Читать на русском
Капітан Ворскли пролив світло на своє майбутнє у команді
Володимир Чеснаков / Фото з відкритих джерел

Лідер полтавського клубу Володимир Чеснаков зізнався, де планує продовжити кар'єру.

"Лукавити не буду. Скажу чесно – хочу увійти в історію клубу і залишитися тут після закінчення кар'єри. У Полтаві я відбувся як футболіст, а Ворскла зробила мене тим футболістом, яким я є сьогодні. Приховувати не буду: з Ворсклою хочу бути по життю. Завжди.

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Пам'ятаю, як ми з Даллку в 2016-му році сиділи за чашкою кави і він сказав: "Хочу передати капітанську пов'язку одному хлопцю". Це класно було. Я радий, що мені дісталася капітанська пов'язка від Даллку. Він для мене був, є і буде прикладом на футбольному полі і в житті", – сказав Чеснаков у коментарі програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, у матчі попереднього туру проти Львова 32-річний захисник зіграв свій 292-й поєдинок за полтавський клуб і зрівнявся за цим показником з легендарним албанцем Армендом Даллку. Вже у наступному матчі Чеснаков може стати одноосібним лідером Ворскли у цьому показнику.

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Теги
Арменд Даллку Арменд Даллку Володимир Чеснаков Володимир Чеснаков Ворскла Ворскла
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