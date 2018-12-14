Капітан Ворскли Чеснаков назвав причини розгромної поразки в матчі Ліги Європи зі Спортінгом

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков поділився враженнями після поразки від Спортінга в завершальному турі групового етапу Ліги Європи.

"Вся команда не добігала, не зустрічали щільно, не грали жорстко, не атакували так, як треба. Але в порівнянні з матчем в Полтаві, стали краще грати, команда змінилися.

Ворскла розгромно програла Спортінгу та завершила виступи у Лізі Європи

Спортінг, якщо мені не зраджує пам'ять, на домашньому стадіоні "виносить всіх". Також позначилися проблеми зі складом. У нас багато травмованих. В'ячеслав Шарпар, який робить погоду в центрі поля не зміг зіграти. З ним комфортніше грати", – сказав Чеснаков в ефірі телеканалу Футбол 2.