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Капітан Ворскли Чеснаков назвав причини розгромної поразки в матчі Ліги Європи зі Спортінгом

00:30 73 Читать на русском
Капітан Ворскли Чеснаков назвав причини розгромної поразки в матчі Ліги Європи зі Спортінгом
 Володимир Чеснаков / фото із соцмереж

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков поділився враженнями після поразки від Спортінга в завершальному турі групового етапу Ліги Європи.

"Вся команда не добігала, не зустрічали щільно, не грали жорстко, не атакували так, як треба. Але в порівнянні з матчем в Полтаві, стали краще грати, команда змінилися.

Ворскла розгромно програла Спортінгу та завершила виступи у Лізі Європи

Спортінг, якщо мені не зраджує пам'ять, на домашньому стадіоні "виносить всіх". Також позначилися проблеми зі складом. У нас багато травмованих. В'ячеслав Шарпар, який робить погоду в центрі поля не зміг зіграти. З ним комфортніше грати", – сказав Чеснаков в ефірі телеканалу Футбол 2.

Ліга Європи6 турЖозе Альваладе (Лісабон)

Спортінг Лісабон - Ворскла: Четвер 13 грудня 2018

Спортінг Лісабон
Матч завершено
3 : 0
Ворскла
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Теги
Ліга Європи Спортінг Лісабон - Ворскла Ворскла Ворскла Володимир Чеснаков Володимир Чеснаков
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