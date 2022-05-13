Капітан Ворскли назвав трьох найкрутіших футболістів, проти яких доводилось грати – всі феєрили в УПЛ
06:30 - Читать на русском
Захисник полтавців Володимир Чеснаков озвучив топ-3 найсильніших суперників на футбольному полі.
"Серед найкрутіших назву Артема Мілевського, Євгена Селезньова і Лучіана Бурдужана.
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Це перша трійка, яка відразу спадає на думку. Однак грав проти чималої кількості класних футболістів", – сказав Чеснаков в інтерв'ю FanDay.
Нагадаємо, Мілевський вже завершив кар'єру, Селезньов захищає кольори Миная, а Бурдужан виступав в УПЛ з 2011 по 2014 роки і встиг побігати у футболках Чорноморця, Таврії та Говерли.
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