"Серед найкрутіших назву Артема Мілевського, Євгена Селезньова і Лучіана Бурдужана.

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Це перша трійка, яка відразу спадає на думку. Однак грав проти чималої кількості класних футболістів", – сказав Чеснаков в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Мілевський вже завершив кар'єру, Селезньов захищає кольори Миная, а Бурдужан виступав в УПЛ з 2011 по 2014 роки і встиг побігати у футболках Чорноморця, Таврії та Говерли.

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