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Капітан Ворскли Чеснаков назвав винних у останніх невдачах полтавців

13:35 353 Читать на русском
Капітан Ворскли Чеснаков назвав винних у останніх невдачах полтавців
Володимир Чеснаков / ФК Ворскла

Лідер і капітан полтавської Ворскли Володимир Чеснаков поділився емоціями після поразки від Львова (0:2) у 14-му турі української Прем’єр-ліги.

12’ Абнер Ренан
42’ Жозе Вітор
 
Луїзао 35’
Євгеній Мартиненко 81’
12’ Абнер Ренан
35’ Луїзао
42’ Жозе Вітор
81’ Євгеній Мартиненко

"Напевно, немає характеру у нашої команди. Якби це були один-два матчі, а у нас вже закономірність. Потрібно звинувачувати і себе, і всіх інших. Характеру немає, тому що при рівній грі ми постійно програємо. Хоча, може, до вилучення і рівна гра була. Але не вистачає характеру у нас виривати перемоги", – сказав Чеснаков в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Це повний п****ць", – колишній капітан Ворскли Даллку оцінив ситуацію в клубі

Нагадаємо, Ворскла не може виграти вже у дев’ятому матчі поспіль. Після поразки від Львова команда Віталія Косовського опустилась на останню сходинку турнірної таблиці. Востаннє полтавці смакували перемогу ще 24 серпня, обігравши у 5-му турі на виїзді Колос з рахунком 3:0.

Львів у більшості впевнено переміг Ворсклу – "містяни" перервали 8-матчеву безвиграшну серію й покинули останню позицію

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Володимир Чеснаков Володимир Чеснаков Ворскла Ворскла Львів Львів Львів - Ворскла
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