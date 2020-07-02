Капітан Вест Хема: Ярмоленко створив трохи магії

Капітан лондонського Вест Хема Деклан Райс прокоментував переможний гол Андрія Ярмоленка у ворота Челсі (3:2).

"Я був трохи втомлений, припустився помилки, сфолив і дав можливість Вілліану завдавати удару зі штрафного. В такі моменти ти думаєш: "О, ні, що відбувається?" Але завдяки Антоніо, у якого ще залишилося трохи сили, він запустив м'яч на Ярмоленка, а той створив трохи магії.

Гармата Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Челсі – 3:2

Забити і подивитися на хлопців, менеджера і тренерський штаб. Вони заслужили це, важко працюючи кожного дня, думаючи про футбол 24/7. Сьогоднішня перемога для уболівальників та менеджера. Думаю,кожен фанат буде пишатися цим і не буде спати", – сказав Райс у коментарі для прес-служби Вест Хема.

Нагадаємо, Ярмоленко став героєм Вест Хема у матчі 32-го туру АПЛ проти Челсі. Українець вийшов на заміну на 78-й хвилині, а наприкінці матчу забив переможний гол. Завдяки перемозі над "синіми" Вест Хем набрав 30 очок і відірвався від зони вильоту на 3 пункти. В активі самого Ярмоленка у нинішньому сезоні тепер 4 голи та один асист у 17-и зустрічах.

Вест Хем переміг Челсі: забитий гол і тріумфальний футбол від Ярмоленка, Антоніо – герой зустрічі, Кепа – не топ-воротар