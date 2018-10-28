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Капітан Вест Хема Нобл: Ярмоленко і ще троє особливих здатні зупинити серію Тоттенхема

20 жовтня 16:40 1568 Читать на русском
Капітан Вест Хема Нобл: Ярмоленко і ще троє особливих здатні зупинити серію Тоттенхема
Андрій Ярмоленко поруч з Ноблом і Масуаку

Марк Нобл вважає, що Андрій Ярмоленко і компанія здатні перервати виграшну серію Тоттенхема в матчі 9-го туру АПЛ.

У минулому сезоні "молоти" поступились "шпорам" удома 2:3. Зараз команда Ярмоленка горить бажанням взяти реванш у лондонському дербі. Тоттенхем після непростого стартового відрізку виграв 3 поспіль матчі АПЛ. Вест Хем перервав безпрограшну серію на полі Брайтона (0:1). Нобл вірить у квартет своїх гравців, які здатні зупинити Кейна і компанію.

Вест Хем – Тоттенхем: стартові склади на матч АПЛ – Ярмоленко в основі

"Ми знаємо, наскільки важливо є сьогоднішня гра для кожного. Це має бути чудовий матч. Мені не потрібно казати партнерам, наскільки великою є ця гра. Фанати в соціальних мережах чи магазинах уже все їм розповіли протягом тижня.

Якщо ми наполегливо працюватимемо, наша якість дасть змогу команді засяяти. У нас декілька особливих гравців у складі: Марко (Арнаутовіч), Феліпе (Андерсон), Ярмо (Ярмоленко) та Чічаріто, якщо назвати лише чотирьох.

Маючи Антоніо та Лукаса Переса, а також Керрола, який потроху повертається, у нас є така вогнева міць, що Вест Хем може обіграти будь-якого суперника. У складі Тоттенхема також кілька чудових гравців, і я дуже поважаю стиль їхньої гри, але ми вдома і відчуваємо впевненість у своїх силах", – розповів Нобл для офіційного сайту Вест Хема.

Англія9 турЛондон Стедіум (Лондон)

Вест Хем - Тоттенхем: Субота 20 жовтня 2018

Вест Хем
Матч завершено
0 : 1
Тоттенхем
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