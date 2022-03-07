Голкіпер рівнян Богдан Когут не марнує часу та освоює військове ремесло.

34-річний капітан у розпал війни Росії з Україною вирішив ознайомитись із правилами користування автоматом.

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Відповідні фото Богдан опублікував у своєму Facebook, додавши слова подяки наставнику: "Дякую, Богдане Строгуш, за базові навики. Все буде Україна".

Цього сезону Когут провів 18 матчів у воротах Вереса, 9 з яких відстояв на нуль, а у решті пропустив двадцять голів.

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