Капітан Уотфорда заявив про намір бойкотувати відновлення АПЛ

Нападник Уотфорда Трой Діні вважає недоцільним рестарт сезону, якщо немає жодних гарантій безпеки.

"Нам дозволили повернутися до тренувань, але я сказав, що не збираюся це робити. Я не можу постригтися до середини липня, але можу вийти на поле з 19 людьми і боротися за верховий м'яч? Не розумію, як це працює. Якщо ви не знаєте подробиць про вірус, чому я повинен ризикувати?

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Для зараження потрібна всього одна людина. Я не хочу нести це додому – моєму синові п'ять місяців, і у нього були проблеми з диханням. Не хочу, щоб він був у небезпеці. Я втратив тата, бабусю, дідуся... Я втратив більш-менш всіх, хто мені дорогий. Для мене це більш важливо, ніж кілька фунтів у кишені", – цитує Діні BT Sport.

Нагадаємо, напередодні АПЛ одноголосно ухвалила рішення, що тренування можна буде розпочати вже 19 травня. Наразі очікується, що 12 червня змагання в Прем'єр-лізі можуть поновитися, хоча клуби досі не дійшли згоди щодо остаточного сценарію догравання сезону.

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