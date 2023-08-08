Лудогорець і Адана Демірспор хочуть бачити у своєму складі Олександра Сватка. Дніпро-1 не поспішає прощатися зі своїм лідером.

Капітан СК Дніпро-1 Олександр Сваток інтерес до якого проявляє болгарський Лудогорець, зацікавив ще один європейський клуб – в послугах центрального захисника збірної України зацікавлений турецький ФК Адана Демірспор. Про це повідомляє український журналіст Ігор Бурбас.

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За інформацією джерела, Дніпро-1 не збирається відпускати свого капітана. Дніпряни відхилили пропозицію і Лудогорця, і Адана Демірспора.

Повідомляється, що Дніпро-1 оцінює 28-річного захисника вище, ніж в один мільйон євро. Потенційним покупцям для підписання Сватка доведеться виплатити прописану в його контракті клаусулу.

Нагадаємо, Сваток – вихованець Дніпра. Встиг пограти також за Волинь, Зорю та хорватський Хайдук. В СК Дніпро-1 виступає з січня 2020-го (контракт до 31 грудня 2025 року). Минулого сезону у 35 матчах забив 1 гол і віддав 1 асист. Провів 2 матчі за національну команду України. Transfermarkt оцінює гравця в 1,8 млн євро.

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