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Капітан СК Дніпро-1 Логінов – про момент з пенальті: Мені здалось, що Папа Гуйє зіграв у м'яч

06:30 898 Читать на русском
Капітан СК Дніпро-1 Логінов – про момент з пенальті: Мені здалось, що Папа Гуйє зіграв у м'яч
Сергій Логінов / СК Дніпро-1

Захисник і капітан СК Дніпро-1 Сергій Логінов прокоментував поразку від Львова (2:3) у матчі 5 туру УПЛ.

57’ Володимир Польовий
67’ Станіслав Куліш
88’ Папа Гуйє
 
Абнер Ренан 34’
Жозе Вітор 51’
Шина 89’
34’ Абнер Ренан
51’ Жозе Вітор
57’ Володимир Польовий
67’ Станіслав Куліш
88’ Папа Гуйє
89’ Шина

"Важко аналізувати зараз гру. В кінці матчу було багато емоцій з претензіями до арбітру, тому, відверто кажучи, важко після такого матчу щось коментувати. Хоча, десь треба не тільки в деяких епізодах посилатися на суддю, адже і самі припускалися помилок.

Злива голів і справжній трилер у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Львів – 2:3

Образливо те, що фактично врятували таку складну гру, були навіть шанси перемогти… Ось це і прикро – повернулися у гру, відіграли два м’ячі, але все одно поступилися.

Як мені здалося, Папа Гуйе спочатку зіграв у м’яч. І я спілкувався з Андрієм Кліщуком, він казав, що навіть не хотів після цього брати м’яч у руки, мовляв, щоб не призначили вільний удар за передачу від свого гравця, але суддя взяв і призначив пенальті", – цитує Логінова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Львів на останніх хвилинах вирвав перемогу над СК Дніпро-1

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Теги
Львів Львів СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Львів Сергій Логінов Сергій Логінов
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