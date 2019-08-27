Капітан СК Дніпро-1 Логінов – про момент з пенальті: Мені здалось, що Папа Гуйє зіграв у м'яч

Захисник і капітан СК Дніпро-1 Сергій Логінов прокоментував поразку від Львова (2:3) у матчі 5 туру УПЛ.

"Важко аналізувати зараз гру. В кінці матчу було багато емоцій з претензіями до арбітру, тому, відверто кажучи, важко після такого матчу щось коментувати. Хоча, десь треба не тільки в деяких епізодах посилатися на суддю, адже і самі припускалися помилок.

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Образливо те, що фактично врятували таку складну гру, були навіть шанси перемогти… Ось це і прикро – повернулися у гру, відіграли два м’ячі, але все одно поступилися.

Як мені здалося, Папа Гуйе спочатку зіграв у м’яч. І я спілкувався з Андрієм Кліщуком, він казав, що навіть не хотів після цього брати м’яч у руки, мовляв, щоб не призначили вільний удар за передачу від свого гравця, але суддя взяв і призначив пенальті", – цитує Логінова офіційний сайт СК Дніпро-1.

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