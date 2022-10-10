"Клуб із моїм агентом веде переговори щодо нового контракту. Знаю, що до агента звертаються інші клуби, він із ними спілкується, але в мене є бажання залишитися в СК Дніпро-1. Це для мене пріоритет.

СК Дніпро-1 ризикує втратити капітана – українцю пропонують шалену зарплатню в МЛС

Як і у будь-якого футболіста, амбіції пограти в Європі у мене є. Адже там усе інакше. І глядач теж інакше ставиться до футболу. Бажання є, а як воно буде, не знаю. Мій агент називав мені команди, які цікавляться, але, повторю – у мене є бажання залишитися в СК Дніпро-1", – цитує Сватка FanDay.

Нагадаємо, чинний контракт Сватка з дніпровським клубом завершується влітку 2023 року. Раніше повідомлялося про інтерес до 28-річного центрального захисника від закордонних клубів.