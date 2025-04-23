Захисник молодіжної команди "гірників" Микола Огарков у матчі з Колосом U-19 відзначився забитим мʼячем і віддав шану загиблому батькові Сергію, який захищав Україну у війні проти Росії і носив позивний "Шахтар".

"Втрата батька стала переломним моментом. Вона змусила мене по-іншому подивитися на життя, на час, який ми маємо з близькими. Я навчився більше цінувати моменти – навіть буденні, бо розумію, як швидко все може змінитися.

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З’явилося відчуття глибокої тиші всередині, яку, здається, вже нічим не заповниш. Але одночасно й розуміння, що любов не зникає, вона залишається з нами.

Хто був поруч у найважчі моменти? Найбільше – моя родина. Мама, сестра, друзі, також велика подяка Шахтарю за підтримку. Клуб не залишив мене наодинці з горем. Це означає чимало. Саме в такі моменти ти відчуваєш, наскільки важливо мати справжніх людей навколо.

Вдячний усім, що розуміють і розділяють мій біль. Мій батько був гідною людиною, і я несу цю пам’ять із вдячністю. Його цінності живуть у мені", – цитує Миколу прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, у матчі 25-го туру чемпіонату U-19 з Колосом Микола відкрив рахунок на 11-й хвилині й допоміг здобути перемогу (2:1), яка залишила "гірників" у боротьбі за золото – від Динамо команда відстає на 1 пункт.

Сергій Агарков загинув у січні 2024 року на Бахмутському напрямку. Йому був 51 рік.

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