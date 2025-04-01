Захисник Роми Джанлука Манчіні розповів про свої враженні від гри разом з нападником Артемом Довбиком.

"Артем – золотий хлопчик. Ми знаємо, що переживає його сім'я, і це впливає на нього. А на полі потрібно вміти забувати.

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Іноді я його дражню або підбадьорюю, тому що це величезна, чотиридверна шафа. Коли на тренуваннях граю проти нього, коли ми стикаємось у підкаті, я ледь не боюся, тому що якщо він накинеться на тебе зі всією силою, то відкине на чотири метри.

Аж до першого тайму матчу з Лечче (1:0) я його особливим чином заряджав і казав: "Артем, або ти заб’єш, або отримаєш жовту картку – я хочу, щоб ти плечем відправив захисника за рекламні борти".

І справді, він забив гол практично після плечового протистояння з Федеріко Баскіротто. Це два фізично імпозантних хлопців, але ця змагальна жорстокість, у спортивному сенсі, була вирішальною у забитому м'ячі.

Коли він святкував, я йому сказав: "Ти сильний, тобі завжди потрібно пробиватися", зрозуміло, в позитивному і футбольному сенсі", – цитує Манчіні tuttomercatoweb.

Нагадаємо, у матчі проти Лечче гол Артема Довбика приніс перемогу Ромі. "Вовки" наразі перебувають на шостій сходинці у турнірній таблиці Серії А з 52 балами.

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