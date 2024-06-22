Захиснику та капітану Реала Начо доведеться ухвалити важке рішення та вибрати одну з двох команд у Саудівській Аравії.

Раніше повідомлялося, що захисник Реала Начо близький до переходу в Аль-Іттіхад. Однак, за інформацією Relevo, гравець поки що не отримав офіційної пропозиції щодо контракту.

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Річ у тому, що клуб із Джидди належить державному інвестиційному фонду PIF і ще не знає, на який бюджет може розраховувати в новому сезоні.

Перехопити трансфер може Аль-Кадісія, яка повернулася у вищий дивізіон. Командою володіє найбільша нафтова компанія Саудівської Аравії Aramco. Власники спробують зробити клуб одним з найкращих у країні.

Зазначається, що якщо Начо перейде в Аль-Кадісію, то стане одним із найбільш високооплачуваних гравців ліги. Журналіст Маттео Моретто додав, що ветеран Реала має намір приєднатись саме до Аль-Кадісії.

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