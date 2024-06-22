Начо погодив умови особистого контракту з Аль-Кадісією – командою, яка за підсумками минулого сезону виборола підвищення в класі та вже долучилася до еліти. Як інформує Marca, угода розрахована на 2 роки. Сам Начо зароблятиме приблизно 10 млн євро на рік, які не оподатковуватимуться.

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Повідомляється, що захисник уже пройшов медичне обстеження. Аль-Кадісія належить найбільшій нафтовій компанії країни Aramco – у сезоні 2024/25 команда має намір кинути виклик Аль-Хілялю, Аль-Насру та Аль-Іттіхаду в боротьбі за чемпіонський титул.

Згідно з джерелом, Реал активізував переговори з Ліллем для підписання Лені Йоро. 18-річний захисник має стати заміною Начо.

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