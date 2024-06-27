Іспанський захисник Начо знайшов собі клуб на Близькому Сході, щоб заробити перед пенсією.

Начо став гравцем Аль-Кадісії, повідомляє офіційний сайт клубу. Іспанець покинув Реал вільним агентом. Він підписав контракт на два роки та гратиме в Саудівській Аравії під 6 номером.

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34-річний Начо вивів Реал з капітанською пов'язкою на переможний фінал Ліги чемпіонів-2023/24. У минулому сезоні він часто виходив у стартовому складі через травми основних захисників.

Начо перебував у системі Реала з 2001 року. За першу команду він провів 364 матчі і виграв 26 трофеїв: Лігу чемпіонів (6 разів), Клубний чемпіонат світу (5), Суперкубок Іспанії (5), Суперкубок Європи (4), Ла Лігу (4) і Кубок Іспанії (2).

Аль-Кадісія тільки вийшла в елітний дивізіон Саудівської Аравії та підсилюється, щоб конкурувати з командами Роналду та Бензема. Перед Начо клуб оформив трансфер голкіпер збірної Бельгії Куна Кастельса.