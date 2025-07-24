– Який зараз настрій у вас та команди напередодні старту в Лізі конференцій?

– Гарний настрій. Нарешті дочекалися офіційних ігор. Будемо намагатися дати максимум.

– Входите у сезон одразу з єврокубків – Полісся вже другий рік поспіль починає саме так. Чи вистачає зборів і товариських матчів? Чи не хотілося б все ж почати з кількох матчів УПЛ?

– Вважаю, що різниці немає – стартуємо ми в чемпіонаті чи в єврокубках. Ми добре підготувалися, бо на зборах грали з хорошими суперниками. Це дуже важливо, бо минулого сезону ми готувалися в Україні. Цього разу – за кордон, і це великий плюс.

Ротань перед матчем Полісся у Лізі конференцій: "Відступати нам нікуди"

– До вашої скромної персони завжди є питання щодо святкувань голів. Ви колись казали, що не святкуєте. Бувало, що просто буде стримано. А якщо вдасться забити в єврокубках – побачимо щось особливе?

– Ви знущаєтеся? Я не святкую голи? Я просто не забиваю! Особливого святкування не буде. Для мене найважливіше – щоб команда пройшла далі. І все.

– Це вже не перший єврокубковий сезон для вас із Поліссям. Як змінилася атмосфера та підхід до підготовки? Чи відчуваєте більшу відповідальність як капітан?

– Скажу так: зараз не відчуваю більшої відповідальності. Тренерський штаб усе бере на себе. Знаєте, коли ми трохи нервуємо навіть на тренуваннях, вони нас заспокоюють, що ми маємо просто готуватися спокійно й виконувати те, що нам кажуть. Настрій у команді дуже позитивний. Хочемо грати. Чекаємо на завтра.

– Який головний урок винесли з минулого єврокубкового сезону? Що б точно не хотілося повторити?

– Важко сказати. У нас новий тренерський штаб і нові вимоги. Але пам’ятаю, як тоді в першому матчі ми програвали 0:1, і побігли відіграватися. Отримали другий м’яч. Не треба так робити, – передає спеціальний кореспондент Футбол 24 Катерина Бондаренко.

Нагадаємо, матч кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Полісся – Санта-Колома пройде в четвер, 24 липня. Початок матчу о 20:00.

"Не скажу, що це був ризик": Микита Кравченко – про трансфер у Полісся і причину, через яку не зіграє із Санта-Коломою