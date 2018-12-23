Капітан Олімпіка Гришко: Я повинен погодитися з тим, що мені пропонує тренер, а інакше не буду грати

Захисник Олімпіка Дмитро Гришко розповів про комунікацію з головним тренером В'ячеславом Шевчуком.

"Чи можу я підійти до В'ячеслава Шевчука і сказати, мовляв, "ні, я не згоден" щодо якихось нюансів в тренуваннях? Ні, так я ніколи не скажу, навіть якщо я з чимось не згоден.

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Я повинен погодитися з тим, що мені пропонує тренер, а інакше не буду грати. Обговорити ми можемо різні моменти, помилки. Посперечатися іноді. Він вказує на помилку, я кажу своє бачення ситуації з боку поля.

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Або, наприклад, він поправляв мене, а я пояснював з точки зору того, що я думав в тій чи інший момент. Але так, щоб сказати "ні, я не згоден", такого ніколи не було", – цитує Гришка офіційний сайт Олімпіка.