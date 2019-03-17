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Капітан Олімпіка – про матч з Динамо: Завжди варто сподіватися на фортуну

10:08 140 Читать на русском
Капітан Олімпіка – про матч з Динамо: Завжди варто сподіватися на фортуну
Дмитро Гришко / Олімпік

Капітан Олімпіка Дмитро Гришко поділився очікуваннями від матчу проти Динамо у 22 турі УПЛ.

 

"В Динамо я виділю Віктора Циганкова, також мені подобається гра Миколи Шапаренко, в останніх іграх вони стали довіряти Артему Шабанову, який теж надійно грає, Денис Бойко в воротах.

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Загалом, є футболісти, які здатні створювати суперникам проблеми. Нам буде нелегко, і сподіваємося, що Динамо теж буде нелегко.

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Я думаю, що завжди варто сподіватися на фортуну. Те, що ми не забивали – дійсно не вистачало фарту. Допускали помилки, які приводили до певних результатів. Це теж було нестачею фарту", – цитує Гришка офіційний сайт Олімпіка.

Теги
Олімпік - Динамо Дмитро Гришко Дмитро Гришко Динамо Динамо Олімпік Олімпік
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