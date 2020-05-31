toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Капітан Олександрії завершив кар'єру через серйозну травму

12:59 236 Читать на русском
Капітан Олександрії завершив кар'єру через серйозну травму
Андрій Запорожан (в центрі) / Фото з відкритих джерел

Лідер олександрійської команди Андрій Запорожан вирішив повісити бутси на цвях.

Досвідченого півзахисника Олександрії Андрія Запорожана напередодні прооперували у Києві після важкої травми – 37-річний півзахисник порвав ахілл. Хавбек роздумував над тим, чи залишатись у великому футболі після відновлення від ушкодження (за прогнозами лікарів, без футболу він мав залишатись близько півроку). Зрештою, ветеран вирішив зав'язати з виступами і продовжити футбольне життя статусі тренера.

Олександрія – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу

"Андрій зазнав оперативного втручання. Він вирішив закінчити свою кар'єру. Ми розмовляли з президентом щодо того, аби Запорожан залишився у тренерському штабі нашої команди", – сказав головний тренер Олександрії Володимир Шаран у коментарі каналу "Футбол".

До слова, Запорожан – вихованець одеського футболу. Першою його дорослою командою став київський Борисфен. Встиг пограти також в овідіопольському Дністрі та бурштинському Енергетику. У складі Олександрії виступав з 2008 року.

Олександрія – Зоря: шикарний матч з якісним, але скандальним арбітражем, проблеми з кондиціями та соціальною дистанцією

blog_ava
Рекордні інвестиції та трансфери, клоунська репутація і посткарантинне диво – як у Берліні народжується суперклуб
10:00
3273
Теги
Головне Андрій Запорожан Андрій Запорожан Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:0012804 Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ
3
год
:
49
хв
Шахтар
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук