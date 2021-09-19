"Вилучення і бійка наприкінці матчу? Пенальті зробив свою справу. Я вважаю, що на таких хвилинах треба ставити стовідсотковий 11-метровий.

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Нехай розбираються делегати, які стежать за суддівством. Ми робили свою справу, старалися. Прикро програвати такі матчі. Розуміли, що на останніх хвилинах потрібно було сісти і строго зіграти в обороні, але... А те, що було в кінці – це футбол, емоції. Уболівальникам цікаво. Думаю, що всі отримали задоволення. А нам прикро за результат.

Чи було завдання стримати стартовий натиск Динамо і не дати забити? Ми вивчали суперника, розуміли його сильні сторони. Були готові. Іноді нам було важко, але ми терпіли. В обороні наша команда виглядала гідно. Пенальті залишив неприємний осад. Перепалка з динамівцями в підтрибунному приміщенні після матчу? Звичайно, всі сильно засмучені. Все йшло до нічиєї", – сказав Дубра у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Динамо вже у доданий час вирвало перемогу над Олександрією завдяки скандальному пенальті, який реалізував Циганков. Після цього олександрійці залишились у меншості через пряму червону картку Кирюханцева.

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