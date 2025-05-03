Капітан "дияволів" міг отримати відпочинок у абсолютно непотрібному матчі АПЛ проти Борнмута, але відбігав усі 90 хвилин. За 4 дні МЮ грав на полі Атлетіка півфінал ЛЄ. Бруну знову провів увесь матч і оформив дубль у розгромній перемозі 3:0.

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"Тренер і фізіотерапевт кажуть, що мені потрібно розслабитися та відпочити, але я відмовляюсь. Коли помру, то матиму вдосталь часу, щоб лягти та відпочити", – цитує самовіддану заяву Бруну інсайдер Фабріціо Романо.

Португалець залишається світлою плямою на тлі загалом жалюгідного сезону МЮ. У нинішній кампанії Фернандеш вже награв вражаючі 52 матчі, оформивши 19 голів та 18 асистів.

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