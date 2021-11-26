Римляни забили два гола з пенальті, і другий виглядав дещо "підозріло". Барінов вибив м'яч з-під ніг Іммобіле, але арбітр Соареш Діаш все ж вказав на "позначку".

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"Вперше бачу, щоб такі пенальті ставили. Я граю в м'яч, потім не влучаю в... Ну, бл**ь. Ой!" – схаменувся капітан "залізничників" у прямому ефірі Матч ТВ.

Додамо, що Локомотив вже втратив шанси на плей-офф Ліги Європи і в останньому турі боротимтеться з Марселем виключно за Лігу конференцій.

Ліга Європи: Локомотив програв Лаціо і залишився на дні, Галатасарай вибив Марсель, етнічний українець відзначився голом