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Капітан молодіжної команди Шахтаря перейшов в Минай

14:06 880 Читать на русском
Капітан молодіжної команди Шахтаря перейшов в Минай
Олександр Глагола / Минай

Хавбек Шахтаря Олександр Глагола продовжить кар'єру в Минаї.

Закарпатський клуб оголосив про повноцінне підписання екс-гравця Шахтаря Олександра Глаголи, повідомляє офіційний сайт Миная. Термін контракту не розголошується.

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До слова, Глагола – вихованець Шахтаря, а у минулому сезоні атакувальний півзахисник виконував роль капітана молодіжної команди "гірників".

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Також Глагола разом з Шахтарем доходив до фіналу Юнацької ліги УЄФА у розіграші 2014/15.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Минай Минай Олександр Глагола Олександр Глагола
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