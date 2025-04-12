У поєдинку 32-го туру Серії А Мілан зустрічався з Удінезе. Попри впевнену перевагу в рахунку "россонері", матч ледь не перетворився на трагедію.

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На початку другого тайму під час атаки Удінезе Майк Меньян на швидкості зіткнувся зі своїм партнером по команді Алехандро Хіменесом. Зірковий воротар одразу після епізоду впав за поле без свідомості.

Партнери французького воротаря були не на жарт стурбовані, плакали, трималися за голови й навіть молилися. На щастя Меньян отямився та покинув поле на ношах під аплодисменти вболівальників Удінезе, після чого голкіпера відправили у лікарню з підозрою на струс мозку.

"Я маю подякувати фанам Удінезе. Вони могли не зрозуміти, що ситуація з травмою серйозна, і подумати, що це симуляція чи просто затягування часу. Оплески на адресу Меньяна були неймовірним жестом, за 40 років у футболі я бачив небагато таких моментів. Зараз Майк у лікарні для обстеження, його життю нічого не загрожує", – цитує наставника Мілана Сержіу Консейсау ESPN.

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