Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш допоміг чоловікові, якому стало зле під час перельоту з Манчестера до Лісабона.

Фернандеш прямував літаком до Португалії і під час перельоту почув, що одному з пасажирів стало зле. Він кинувся до вбиральні і побачив там чоловіка. Капітан МЮ покликав стюардесу на допомогу, а потім допоміг чоловікові прилягти на кілька вільних місць у задній частині літака.

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"Він сидів із цією людиною п'ять-десять хвилин, поки йому не стало краще", – розповів про Бруну пасажир Business Cloud. Щойно ситуацію було взято під контроль, свідки цієї сцени сфотографувалися з Фернандешем.

Разом із партнером по Манчестер Юнайтед Діогу Далотом Фернандеш зараз готується до двох матчів Ліги націй із Португалією. "Селесау" доведеться зустрітися з Польщею та Хорватією.

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