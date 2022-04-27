Півзахисник Ліверпуля Джордан Хендерсон поділився очікуваннями від протистояння з Вільяреалом у півфіналі Ліги чемпіонів.

"Час від часу я спілкуюся з Альберто Морено. Вільяреал – дуже хороша команда. Вони у справедливо пройшли Ювентус та Баварію, у них досвідчений тренер.

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На нас чекає важкий тест, але так було б у будь-якому півфіналі Ліги чемпіонів. Нам потрібно показати свій найкращий футбол, щоб вийти у фінал", – цитує Хендерсона офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший матч півфіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Вільяреалом відбудеться вже сьогодні, 27 квітня, на Енфілді. Старт зустрічі о 22:00.

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