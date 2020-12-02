"Це важлива гра для нас. Ми хочемо продовжити серію вдалих матчів. У нас є певні можливості для відпочинку та ротації. Для деяких гравців це чудова нагода проявити себе і здобути результат.

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Мені подобається думати, що я ще важливий для команди, навіть коли не граю. Я тут вже довго і тішуся, коли бачу нових талантів, які прийшли і демонструють чудовий рівень. Це велике задоволення, тому я радий своїй нинішній ролі", – цитує Моргана Twitter Лестера.

Поєдинок Зоря – Лестер відбудеться у четвер, 3 грудня, на Славутич-Арені. Початок матчу о 19:55 за київським часом.

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