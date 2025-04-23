Лідер та капітан Кривбаса Дмитро Хомченовський більше не з'явиться на футбольному полі в поточному сезоні, повідомляє прес-служба криворізької команди.

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35-річний хавбек зазнав травми коліна на одному з тренувань. Після медичного огляду Дмитро був вимушений лягти під ніж. Скільки часу триватиме відновлення капітана наразі невідомо.

Нагадаємо, Хомченовський востаннє виходив на поле 30 березня у матчі 22-го туру УПЛ проти Ворскли (1:0). Загалом у поточному сезоні провів за "біло-червоно-чорних" 11 матчів у всіх турнірах, без результативних дій.

Його контракт з Кривбасом чинний до літа 2025 року (в угоді передбачена опція пролонгації співпраці ще на сезон). Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

До слова, після 25-ти турів криворіжці у турнірній таблиці УПЛ йдуть на шостій сходинці, маючи у своєму доробку 38 очок.

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