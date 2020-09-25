"Отримали колосальний досвід. Прикра поразка, якщо чесно. Я вважаю, що ми не заслуговували. Гра була рівною. У Рієки була перевага, але це був наш план на гру. Ми обрали таку тактику.

Драматичний виліт ковалівців у відеоогляді матчу Рієка – Колос – 2:0

Момент Селезньова на 90-й хвилині? Таке розчарування зараз. Якби ми реалізували його... Вони свій гол забили, але це був навіть не момент, а стандарт. Дуже прикрий. А другий гол я взагалі не буду коментувати. Це випадковість. В таких іграх прикро поступатися.

Селезньов вибачився. Зайшов і сказав: "Це моя помилка, хлопці". Вибачився перед всією командою. Але це життя, це футбол. У всіх бувають нереалізовані моменти. Головне – щоб він далі забивав і досягнув рекорду, до якого йде. Думаю, все у нього вийде", – сказав Віталій Гавриш для ТК Футбол.

Нагадаємо, для Колоса це був перший єврокубковий сезон в історії. Ковалівці не змогли впоратись з Рієкою у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи та поступились з рахунком 0:2. Євген Селезньов не використав стовідсотковий момент наприкінці протистояння.

Рієка – Колос: Ковалівка вилітає з ЛЄ від слабкої команди – Селезньов підвів, а зайвий партнер українців вирішив усе