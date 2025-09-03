Капітан Мальорки Дані Родрігес був незадоволений тим, що залишився на лаві запасних у матчі проти Реала.

37-річний Дані Родрігес побічно розкритикував тренера в дописі в соціальних мережах і вже зіткнувся з наслідками. У матчі з Реалом тренер Ягоба Аррасате залишив Дані на лаві запасних. Родрігес розкритикував це рішення, нагадавши про очікування своїх дітей.

"Я приїхав до Мадрида з надією, що мої діти побачать свого батька на Бернабеу. Важливий урок і порада для них: ніколи нічого ні від кого не чекайте, особливо в наші дні, коли меритократія, культура і повага до праці практично відсутні", – написав він через кілька годин після гри.

Пізніше Дані пояснив свою заяву. "Моє невдоволення не було пов'язане з тим, що мої діти не могли дивитися, як я граю, і я не вважаю, що у мене більше прав, ніж у кого-небудь іншого, на це. Мене не турбує те, що я не граю; я до цього звик.

Чого я не можу прийняти, так це неповагу до відданості справі і самовідданості. Мені боляче, що гравець, який тільки що прийшов, провівши всього одне тренування, має можливість грати поруч з товаришами по команді, які роками захищали цю футболку потом і самовідданістю, завжди ставлячи клуб понад усе".

В результаті клуб ухвалив рішення відсторонити капітана команди, скоротивши йому зарплату. Крім того, капітанська пов'язка буде передана іншому гравцеві.

