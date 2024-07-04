Вулверхемптон прийняв пропозицію Вест Хема в розмірі близько 45 мільйонів євро за свого капітана Макса Кілмана, інформує Sky Sports. Лондонський клуб хоче возз'єднати англійського захисника з Хуленом Лопетегі – раніше іспанський фахівець уже працював із Кілманом під час свого короткого терміну перебування в стані "вулвз".

Збірна України повинна забути про капітана клубу АПЛ – він мріє грати за іншу країну

У послугах Кілмана також був зацікавлений Наполі, але 27-річний захисник вважав за краще залишитися в АПЛ. Вест Хему довелося підвищити пропозицію з 30 млн євро до 45 млн євро, щоб ця угода відбулася.

Нагадаємо, що у Кілмана українське коріння. Незадовго до Євро-2020 гравець навіть отримав український паспорт, щоб мати можливість виступати за збірну України. Однак пізніше ФІФА йому заборонила це робити. Згодом Макс заявив, що його мрія – "грати за збірну Англії".

Іноземний легіон збірної України: Мілевський, перший після Бога і ще 3 натуралізовані гравці в історії "синьо-жовтих"