"Є ймовірність, що я покину збірну після цього Євро. Не хочу багато говорити про це, але таке цілком можливо.

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Я намагаюся отримувати задоволення від цього турніру, який, можливо, стане моїми останнім за збірну, а потім подивимось. Можливо, колись фанати навіть будуть сумувати за мною. З кожним днем ​​момент розлучення стає все ближче, але зараз я насолоджуюсь. Тому я плачу, тому я буду плакати з усім, що буде далі, на краще або на гірше.

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Що зроблю, якщо виграємо Євро? Не знаю. Насамперед я хотів би обійняти дружину та дітей, а потім насолодитися цим і піти з високо піднятою головою", – зізнався Мората в інтерв'ю El Mundo.

Додамо, що 31-річний форвард є капітаном збірної Іспанії, яка 9 липня зіграє проти Франції у півфіналі Євро-2024.

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