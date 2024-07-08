Капітан Іспанії готовий завершити зі збірною після Євро: "Буду плакати"
Євро-2024 може стати прощальним турніром в міжнародній кар'єрі Альваро Морати.
"Є ймовірність, що я покину збірну після цього Євро. Не хочу багато говорити про це, але таке цілком можливо.
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Я намагаюся отримувати задоволення від цього турніру, який, можливо, стане моїми останнім за збірну, а потім подивимось. Можливо, колись фанати навіть будуть сумувати за мною. З кожним днем момент розлучення стає все ближче, але зараз я насолоджуюсь. Тому я плачу, тому я буду плакати з усім, що буде далі, на краще або на гірше.
Що зроблю, якщо виграємо Євро? Не знаю. Насамперед я хотів би обійняти дружину та дітей, а потім насолодитися цим і піти з високо піднятою головою", – зізнався Мората в інтерв'ю El Mundo.
Додамо, що 31-річний форвард є капітаном збірної Іспанії, яка 9 липня зіграє проти Франції у півфіналі Євро-2024.
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