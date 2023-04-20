Центрбек Мілан Шкріняр через проблеми зі здоров'ям може більше не одягнути футболку "нерадзуррі".

19 квітня словацький оборонець переніс ендоскопічну операцію на поперековому відділі хребта, інформує прес-служба клубу. Реабілітація триватиме кілька тижнів.

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Журналіст Ніколо Скіра припускає, що Шкріняр більше не зіграє за "нерадзуррі", адже відновлення затягнеться аж до кінця сезону. Далі у планах Мілана переїзд у ПСЖ на правах вільного агента, про що сторони домовились ще взимку.

Нагадаємо, центрбек перебрався в Інтер зі Сампдорії за 34 мільйони ще у 2017 році й відтоді дослужився до статусу капітана. Через проблеми зі здоров'ям останні 2 місяці Шкріняр майже не грав.

Наразі команда Сімоне Індзагі йде п'ятою у турнірній таблиці Серії А та продовжує виступи у Лізі чемпіонів – гратиме з Міланом у півфіналі.

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