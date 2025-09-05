В ексклюзивному інтерв'ю France Football цієї суботи аргентинський нападник Інтера Лаутаро Мартінес відповів на питання про те, хто є фаворитом на отримання "Золотого м'яча".

Напередодні церемонії, призначеної на 22 вересня, Лаутаро запевнив, що вірить у можливість завоювати заповітний Грааль. "Фаворит на отримання "Золотого м'яча" 2025 року? Це я", — сказав 28-річний аргентинець.

Не факт, що Ламін Ямаль і Усман Дембеле поділяють його думку. Саме ці двоє вважаються головними фаворитами на отримання нагороди.

