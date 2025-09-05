Капітан Інтера шокував відповіддю на питання, хто виграє "Золотий м'яч" – він не назвав ані Дембеле, ані Ямаля
Форвард Інтера Лаутаро Мартінес претендує на "Золотий м'яч".
В ексклюзивному інтерв'ю France Football цієї суботи аргентинський нападник Інтера Лаутаро Мартінес відповів на питання про те, хто є фаворитом на отримання "Золотого м'яча".
Напередодні церемонії, призначеної на 22 вересня, Лаутаро запевнив, що вірить у можливість завоювати заповітний Грааль. "Фаворит на отримання "Золотого м'яча" 2025 року? Це я", — сказав 28-річний аргентинець.
Не факт, що Ламін Ямаль і Усман Дембеле поділяють його думку. Саме ці двоє вважаються головними фаворитами на отримання нагороди.
