Капітан Інтера повторив Марадону і забив рукою – екс-арбітр ФІФА вважає, що VAR вкрав у Баварії путівку в півфінал ЛЧ
Лаутаро Мартінес, ймовірно, забив гол у ворота Баварії з використанням руки.
Після фіналу Ліги чемпіонів сезону 2009/10 зустрічі Інтера та Баварії завжди бувають гарячими та принциповими. Не став винятком і матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ у поточному сезоні.
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В моменті з першим забитим голом міланської команди м'яч після удару головою капітана Інтера Лаутаро Мартінеса потрапив йому в руку, після чого залетів у ворота мюнхенців. Цей епізод спричинив справжній скандал в соцмережах, а в Німеччині арбітрів звинуватили у крадіжці путівки у півфінал ЛЧ.
"Арбітр Славко Вінчіч не бачив епізоду, але саме для таких моментів є VAR. Будь-який гол після торкання руки гравця команди, що атакує, має бути скасований", – зазначив екс-арбітр ФІФА Мануель Граффе в X.
Додамо, що символічним моментом стало те, що автором голу за допомогою руки став аргентинець Лаутаро Мартінес, який є співвітчизником Дієго Марадони, що забив найвідоміший гол рукою в історії футболу в ворота збірної Англії на ЧС-1986.
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