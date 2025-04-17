Після фіналу Ліги чемпіонів сезону 2009/10 зустрічі Інтера та Баварії завжди бувають гарячими та принциповими. Не став винятком і матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ у поточному сезоні.

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В моменті з першим забитим голом міланської команди м'яч після удару головою капітана Інтера Лаутаро Мартінеса потрапив йому в руку, після чого залетів у ворота мюнхенців. Цей епізод спричинив справжній скандал в соцмережах, а в Німеччині арбітрів звинуватили у крадіжці путівки у півфінал ЛЧ.

"Арбітр Славко Вінчіч не бачив епізоду, але саме для таких моментів є VAR. Будь-який гол після торкання руки гравця команди, що атакує, має бути скасований", – зазначив екс-арбітр ФІФА Мануель Граффе в X.

Додамо, що символічним моментом стало те, що автором голу за допомогою руки став аргентинець Лаутаро Мартінес, який є співвітчизником Дієго Марадони, що забив найвідоміший гол рукою в історії футболу в ворота збірної Англії на ЧС-1986.

#UCL #INTFCB Wenn Torschütze zum 1:1 den Ball mit der Hand/dem Arm vor dem Torschuss berührte, wäre das Tor klar irregulär! Schwierig für Vincic im Gewühl zu erkennen, aber dafür gibt es den #VAR !

Nun Bilder:Hand!Verpasst Kopfball,aber stoppt so den Ball&schiesst ein! Wahnsinn.. pic.twitter.com/ZHsnXVLwDl — Manuel Gräfe (@graefe_manuel) April 16, 2025

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