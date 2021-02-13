Півзахисник Інгульця Владислав Лупашко не зможе допомогти своїй команді у поточному сезоні.

Колос – Шахтар: поєдинок 14-го туру УПЛ під загрозою зриву

34-річний капітан команди отримав пошкодження на зборі у Туреччині. Про характер травми не повідомляється, проте вона виявилась серйознішою, ніж очікувалось. Гравця вже було прооперовано. Конкретні терміни відновлення невідомі, однак, зазначається, що Лупашко пропустить залишок сезону, повідомляє "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у поточному сезоні Владислав провів за Інгулець 9 матчів, результативними діями не відзначався.

Минай – Львів: анонс матчу УПЛ