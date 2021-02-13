Капітан Інгульця вилетів до кінця сезону через травму
11:54 - Читать на русском
Команда Сергія Лавриненка зіткнулась з серйозними труднощами напередодні старту другої частини сезону УПЛ.
Півзахисник Інгульця Владислав Лупашко не зможе допомогти своїй команді у поточному сезоні.
Колос – Шахтар: поєдинок 14-го туру УПЛ під загрозою зриву
34-річний капітан команди отримав пошкодження на зборі у Туреччині. Про характер травми не повідомляється, проте вона виявилась серйознішою, ніж очікувалось. Гравця вже було прооперовано. Конкретні терміни відновлення невідомі, однак, зазначається, що Лупашко пропустить залишок сезону, повідомляє "Футбол NEWS".
Нагадаємо, у поточному сезоні Владислав провів за Інгулець 9 матчів, результативними діями не відзначався.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter