Капітан Халл Сіті Льюї Койл побився в пабі і продовжив з'ясовувати стосунки на вулиці.

39-річному Джеймсу Сайзеру висунули звинувачення в порушенні громадського порядку після повідомлень про словесну і фізичну сутичку в пабі The Empress на вулиці Альфреда Гелдера в неділю ввечері. Його було звільнено під умовну заставу, і він має пізніше постати перед мировим судом Галла, інформує ВВС.

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Сайзер виявився гравцем регбійної команди. Його друзі стрверджують, що його було госпіталізовано з травмою голови.

Відео ймовірного інциденту за участю капітана Льюї Койла широко поширилося в соціальних мережах. Клуб заявив, що почав розслідування.

Також у фотооб'єктиви частково потрапило продовження бійки, яке відбулося на вулиці. На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як 29-річного Койла без сорочки виводить з місця події його молодший брат – 18-річний Рокко.

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