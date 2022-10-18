Минулими вихідними чемпіонат Нідерландів влаштовував акцію на підтримку ЛГБТ-спільноти. Серед інших її атрибутів капітани всіх команд Ередівізі мали носити капітанську пов'язку в кольорах веселки.

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Півзахисник Фейєноорда Оркун Кьокчю став єдиним капітаном серед усіх команд елітного дивізіону, який відмовився надягати таку капітанську пов'язку перед виїзним матчем з АЗ минулої суботи. Він пояснив це рішення релігійними міркуваннями.

"Я вирішив не носити райдужну капітанську пов'язку в цьому турі. Думаю, важливо наголосити, що я поважаю всіх, незалежно від релігії, походження чи переваг. Я думаю, що кожен вільний робити те, що він хоче або відчуває. Я повністю розумію важливість цього, але через свої релігійні переконання я не відчуваю себе підходящою людиною, щоб підтримати цю акцію. Ось чому мені це не подобається. Я розумію, що деякі люди розчаровані моїм рішенням, і я не хотів нікого поранити чи розчарувати. Але я сподіваюся, що до мого рішення з релігійних міркувань також поставляться з повагою", – наводить слова Кьокчю офіційний сайт роттердамського клубу.

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